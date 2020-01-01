فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، ومدرب النادي الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكاره زواجه منها.





وكانت حررت الفنانة شيما عادل محضرا بقسم شرطة العجوزة، حمل رقم برقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم خلاله زوجها اللاعب محمد عبد الله بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، مضيفة في بلاغها أنها تزوجت من لعب النادي الأهلي في وقت سابق، بمعرفة أهليتها، وخلال الفترة الآخيرة وقعت خلافات بينهما.





وواصلت شيما عادل في بلاغها، أن يوم الواقعة، توجه اللاعب محمد عبد الله إليها وتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، ثم سرق جواز السفر الخاص بها، عقد الزواج، وبعض المتعلقات الخاصة بها.





وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغا من الفنانة شيما عادل، تتهم زوجها اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي السابق ومدرب النادي الحربي حاليا، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





انتشال جثة شخص سقط بنيل الحوامدية





ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، صباح اليوم الجمعة، في انتشال جثة الأب الذي سقط حال إنقاذه نجله بعد سقوطه بمياه النيل بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.





وعلى ضفاف نهر النيل بمدينة الحوامدية، جلس تاجر ثلاثيني العمر رفقة نجله، بعد رحلة تنزه للأب وابنه، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل انزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ما دفع الأب إلى الإسراع للإمساك بيد نجله لإنقاذه.





ونجح الأب في إنقاذ طفله من الغرق، وأثناء توقفه على ضفاف نهر النيل اختلت توازنه ليسقط الأب بمياه نهر النيل.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص بمياه نهر النيل، بنطاق القسم.





بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.





تحريات النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، توصلت إلى أن الغريق تاجر ثلاثيني العمر كان يجلس على ضفاف نهر النيل رفقة نجله، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل انزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ولدي محاولة الأب إنقاذ نجله اختل توازنه، وسقط بمياه النيل، بعد إنقاذه نجله.



