بعد انتهاءه.. كل ما تريد معرفته عن مترو "النزهة - عدلي منصور"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
"النزهة - عدلي منصور"، خط جديد لمترو الأنفاق سينطلق عليه القطارات خلال الفترة القادمة بعد انتهت الأجهزة المعنية من إنشاءه وأصبح جاهزا للافتتاح واستقبال المواطنين، ضمن خطة توسع خطوط المرفق التي بدأت منذ سنوات.

يذكر أن المصريون ينتظرون افتتاح تلك المحطات من أجل تسهيل التنقلات داخل القاهرة خاصة في ظل ازدحام المرور على الطرق والكباري.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مترو "النزهة - عدلي منصور" بعد تم الانتهاء من إنشاءه:

المترو الجديد عبارة عن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث ويمتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، وهناك اتجاه لافتتاح المشروع للجمهور خلال الأسبوع المقبل.

كشفت تقارير إخبارية إن المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى بدون ركاب السبت المقبل، لإجراء اختبارات السكة وأنظمة الإشارات، وستصل جميع القطارات إلى المحطة النهائية.

محطة عدلي منصور حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس ) ومحطة للسوبرجيت وأخيرا محطة لBRT للربط مع مطار القاهرة الدولى.

وبالتالي فمحطة عدلي منصور ستضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص، وستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة

سيجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

تم التعاقد على 32 قطار مكيف جديد للعمل بالخط الثالث للمترو إلى جانب القطارات العاملة حاليا بالخط لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المرحلة وأنه تم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة وستصل باقي القطارات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.

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