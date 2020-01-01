هدّاف مصر للتأمين يعدد أسباب تألقة وأهم المدربين في مسيرته بالمظاليم

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أعرب محمود حسين عوكشة، مهاجم فريق مصر للتأمين، عن سعادته بإقتراب عودة منافسات دوري القسم الثالث، المتوقف بسبب جائحة كورونا، مشدداً على أهمية وجود الاحترازية حفاظاً على سلامة اللاعبين.



وقال اللاعب في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" بأن فريق التأمين، لا ينقصه شىء للصعود ، وذلك لوجود منظومة متكاملة من مجلس الإدارة بقيادة الدكتور سمير موسى رئيس النادي الذي يعمل باحترافية كبير ومعه غريب حسن وراشد عبد القادر الذين يدعمون جميع فرق النادي من الفريق الأول وحتى قطاع الناشئين الذى يدعم الفريق الأول باللاعبين بقيادة رمضان إبراهيم.



ويعد اللاعب هداف فريق مصر للتأمين برصيد 7 أهداف، ونجح عوشكة في قيادة فريقه ، لتحقيق العديد من الانتصارات التي ساهمت في حصد النقاط خلال الموسم الحالي.





وعن سبب تألقة وتفوقة في الأندية التي لعب لها، قال بأن التوفيق كان أحد الأسباب، بجانب وجود جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة عمرو عبده وبسبب تعاون اللاعبين لتحقيق الفوز.



وعن أغلى هدف هذا الموسم، أشار أن هدفه في مباراة السكة الحديد وطوخ ثم تسجيل الهدفين في الدقيقة 94 بعد نزوله قبل نهاية المباراة ب10 دقائق.



وعن أهم المدربين الذين تدرب على أيديهم، أوضح أنه يوجد أكثر من مدير فني نبيل محمود، محمد عمر، أحمد أبو رحاب، عبد الغني ابراهيم، أحمد شعبان، عيد مرازيق، سامح العيدروس، إكرام عبد المجيد، واخيرا عمرو عبده.



ويعد اللاعب من ناشين قها ثم صعد للفريق الأول في سن 16 عام تحت قيادة نبيل محمود، كما لعب لنادي اسكو وسجل بقميصه برصيد 20 هدف ثم رحل لنادي البنك الأهلي بقيادة أحمد شعبان وسجل معه 11 هدف وتأهل معه لالقسم الثاني، ثم صعد مع عيد مرازيق بفريق كوكاكولا للقسم الثاني وسجل 10 أهداف ولعبت موسم بالقسم الثاني، ثم لعب لفريق بهتيم تحت قيادة حسن موسى وصعد بالفريق للترقى ثم إنضم لفريق ميجا سبورت وأخيرا مصر للتأمين.

