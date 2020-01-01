مفاجأة.. شورله يعلق حذاؤه ويعتزل كرة القدم بعمر 29 عام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:15 م
شورله
شورله
وكالات
أعلن النجم الألماني أندريه شورله، لاعب بوروسيا دورتموند اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ عن عمر 29 عاما.

وقال شورله  لمجلة "شبيجل" :"راودني هذا القرار منذ فترة طويلة لا أريد التصفيق بعد الآن".

وألغى شورله عقده مع بوروسيا دورتموند هذا الاسبوع بعد أن قضى آخر موسمين معارا، في البداية مع فولهام ثم مع سبارتاك موسكو.

ولعب شورله من قبل مع ماينز، وباير ليفركوزن، وتشيلسي وفولفسبورج بجانب المنتخب الألماني الأول، ولعل أبرز ما قدمه مع المنتخب الألماني عندما صنع هدف الفوز بكأس العالم 2014 لماريو جويتزة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وقال شورله إنه كثيرا ما كان يشعر بالوحدة، وأن كرة القدم لم تسمح له بأن يظهر مشاعره، وأوضح :" يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى".

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