حادث مروري أعلى طريق الأوتستراد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
ظهر على طريق الأوتستراد كثافات مرورية عالية مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل بأعلى طريق الأوتستراد، وجار رفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سير ووجود كثافات مرورية، بطريق الأوستراد.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية، لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، وانتشرت الخدمات المرورية بالطريق، للعمل على تسيير حركة السيارات.

وجار رفع حطام الحادث بواسطة أوناش الإغاثة التابعة للمرور، والعمل على سحب الكثافات المرورية.

وفي سياق آخر.. قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل استئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، لجلسة ٢٢ يوليو للمستندات.

وكان المحامى شعبان سعيد وكيلا عن لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، تقدم بدعوى ضد الأخير لامتناعه عن دفع نفقة للأولى، وأصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف. 

ومن جهة أخرى، نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.

ودلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة حريق سوق توشكى بحلوان أن النيران التهمت عشرات المحلات والأكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الأكشاك في حلوان، وانتقلت 22 سيارة الطفاء 3 خزانات مياه، وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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