الكاتب والروائي شريف أسعد يعلن تعافيه من فيروس "كورونا"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الكاتب والروائي شريف أسعد، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وظهر شريف أسعد، في هذه الصورة معلنا عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد قائلاً: "متعافي كورونا، بسم الله الرحمن الرحيم افتكر الطريقة دي اجمل وابسط طريقة اقول من خلالها اني تعافيت من الكورونا... عن طريق التبرع بالبلازما لعلاج المرضى اللي لسة مخلصه من شوية صغيرين".


وتابع: "فكرة الاعلان عن المرض في وقتها شيء سيء ومقيت، ويوجع ويخوف وخصوصا لما نكون كلنا في حالة زي اللي عشناها.. انا متعود طول عمري اكون مصدر أمل".


وأضاف: "عشان كدة اخترت أول ما عرفت بإني ايجابي كورونا اكتب لكم كل القصص اللي ممكن تضحك الناس من قلبها عشان تهون عليكم، الناس كدة كدة فيها اللي مكفيها ومش نقصاني".


واستكمل: "المريض دايما بيكون محتاج الدعاء... وانتم دعواتكم عشان كل ابتسامة حاولت ارسمها على وشوشكم كانت بالنسبة لي هي الدوا الحقيقي طول فترة المرض".


وتابع: "اتعاملت مع المرض بأقل قدر ممكن من الاعتبار وبأكبر قدر ممكن من الثقة... الضحك كان سيد الموقف طول الوقت".

وأشار: "اوعى حد ينسى ان الموت حق، بس كمان اوعى حد يخاف او يظن في ربنا غير الرحمة والعظمة... احنا عايشين في فيض من النعم".


وأوضح: "قبل ما اتبرع بالبلازما دكتورة أمنية سألتني.. عندك ضغط.. لا عندك سكر.. لا، عامل عملية قريب.. لا روحت لدكتور اسنان اخر تلات شهور.. لا، عندك حساسية.. لا، عندك اي اعراض رجعت لك.. لا، عندك مشاكل صحية من اي نوع.. لا وهي كملت كتابة التقرير".


وتابع: "انا سرحت في عطف الكريم ونعمه اللي مغرقانا في الكام سؤال دول واتكسفت من نفسي اني ساعات كتير اوي بنسى... بس قلت افكركم زي ما افتكرت مجموعة قليلة جدا من اعز الناس عرفت بمرضي".


وأضاف: "امي نفسها خبيت عنها لحد ما خفيت... كانت ممكن تصحي أبابا من تربته لو عرفت بحاجة زي كدة، الرجولة والجدعنة مواقف... شفتها في صحابي".


وتابع: "احمد شلبي، محمد عبدالعزيز، حسام كامل، محمد شمروخ كل يوم تحت البيت لسبب شكل ورؤسائي في الشغل وزمايل المهنة اللي ما اتأخروش لحظة واحدة عن الدعم والمساعدة الاستاذ الأخ الحقيقي محمد حلمي والاستاذ الكبير القائد ألبرت شفيق
الرجل المهذب الخلوق العزيز المهني المهندس حسام صالح
المحترم العظيم هاني يونس'".


واستكمل: "الدكتورة أمنية غالبا هتبطل الشغلانة من كتر الاسئلة اللي سألتها لها في مركز التبرع بالدم بالعجوزة... انما الشهادة لله.. نزلت مخصوص يوم الجمعة الساعة ٧ الصبح هي والطقم المعاون عشان فيه واحد زي حالاتي ممكن يتبرع بكيس بلازما هيساعد في شفا مريض او اكتر... دكاترة مصر جدعان أوي.. قدها وقدود".


واختتم: "أهم نقطة في الموضوع واللي مستحيل أسكت عنها... وانا خارج بعد ما خلصت التبرع طلبت ٢٠ ألف جنيه حق الكيس، الدكتورة أمنية مدت ايدها فتحت الأيس بوكس.. اديتني اتنين علبة عصير بشفاطة...طب بلاغ لرئيس الوزراء... بيبعوا علبة العصير بعشر تلاف جنية ياختي".

أخبار تهمك

حسم الأمر.. الكشف عن موقف الأهلي النهائي من صفقة المايسترو

منذ ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تفاصيل عرض بيراميدز الخرافي لضم رمضان صبحي

منذ ساعة

السيسي ينقذ الإسكندرية من "مصيبة".. المحافظ يكشف التفاصيل

منذ يوم

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ ساعتين

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 14 ساعة

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية إلى حازم إمام

منذ ساعتين

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا؟

منذ ساعتين و 26 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

01:50 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

حسم الأمر.. الكشف عن موقف الأهلي النهائي من صفقة المايسترو

02:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام