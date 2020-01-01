"رفعت الكرسي للدفاع عن نفسي".. زوج نانسي عجرم يروي قصة اقتحام منزله

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:44 م
زوج نانسي عجرم
زوج نانسي عجرم
سيدة صادق


نشرت الفنانه نانسي عجرم تفاصيل الحادث الموثق بالكاميرات من داخل منزلها وسردت هي وعائلتها الحكاية كاملة، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر الدكتور فادي الهاشم وهو يروي تفاصيل الهجوم علي منزلة حيث قال عند مواجهتي للسارق حاولت مهاجمتة بالكرسي، وعندما رفعت الكرسي فاجئني هو برفع المسدس علي "يحاول السارق قتله ليتمكن من سرقة المنزل.

وقالت" نانسي" في الفيديو عند سؤالها عن الحرس الخاص بها وبمنزلها فردت قائلة :"ليس لدي حرس للمنزل ولا حرس شخصي انا بعيش حياة طبيعية وليس لدي أعداء.



يشار إلي أن الدكتور فادي الهاشم يتحدث للمرّة الأولى عمّا حدث في تلك الليلة، وعن تفاصيل الهجوم علي منزلة ،ولا يقتصر الوثائقي على شهادة الهاشم بل يتخلّله أيضاً مقابلات مع الفنانة نانسي وعائلتها والعاملين في الفيلا الخاصّة بالثنائي الشهير.

وينقل الوثائقي جميع الأسئلة الّتي يطرحها الجمهور على جميع الأطراف في محاولة للإجابة على كلّ علامات الإستفهام الّتي ترافقت مع هذه القضية الشائكة، بالإضافة إلى تبعاتها والمعاناة النفسية للعائلتين.

ويتخلّل وثائقي "الرواية الكاملة" مشاهداً كاملة من كاميرات المراقبة الّتي توثّق الحادثة، بالإضافة إلى مقابلات مع أهل المقتحم في سوريا بعدما تعذّر عليهم القدوم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا.

https://www.instagram.com/tv/CCvR_XaJzo4/?igshid=jajor7m7oj9m

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