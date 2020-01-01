إنتاج النفط النرويجي يتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
قالت مديرية البترول النرويجية يوم الجمعة إن إنتاج البلاد من النفط الخام انخفض في يونيو حزيران بأكثر من المتوقع مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي لكن بأقل مما كان متوقعا.

وهبط إنتاج البلاد من النفط الخام 12 بالمئة مقارنة مع مايو أيار إلى 1.54 مليون برميلا يوميا، وجاء أقل 4.1 بالمئة عن التوقعات الرسمية التي تتماشى مع سقف للإنتاج حددته الحكومة النرويجية.

لكن إنتاج الخام ارتفع 45.8 بالمئة على أساس سنوي بفضل زيادة إنتاج حقل يوهان سفيردروب النفطي العملاق الذي بدأ الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي اليومي 5.9 بالمئة على أساس شهري إلى 279.7 مليون متر مكعب يوميا في يونيو حزيران بما يقل عشرة بالمئة عن التوقعات الرسمية ومستواه قبل عام.

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