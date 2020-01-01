إصابة القس مرقس لحظي الكاهن بإيبارشية البلينا بسوهاج بفيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
قال مصدر كنسي مٌطلع، إن القس مرقس لحظي، كاهن الكنيسة المرقسية؛ التابعة لإيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس، أصيب بفيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19".

وكشف المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة " الفجر"، عن أن الكاهن المُصاب بكورونا يخضع حاليًا هو وزوجته المصابة بكورونا ايضًا للعزل الصحي في المنزل بمدينة البلينا – جنوب محافظة سوهاج، ويخضعون لبروتكول علاج وزارة الصحة تحت اشراف أحد الأطباء، مؤكدًا أن حالتهم الصحية مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

وتعد إصابة القس مرقس ليست هي الأولى بين كهنة الايبارشية، حيث سبق وأن أصيب القس لعازر رزق، راعي كنيسة الأنبا مقار بالبلينا، ومدرس العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالمطرانية، وهو الآن يخضع للعزل الصحي داخل أحد المستشفيات في القاهرة، وحالته الصحية مستقرة، وأن زوجته وأولاده بخير.

كما أصيبت المكرسة صوفيا السكرتيرة الخاصة للأنبا ويصا، مطران الإيبارشية والتي توفت في نهاية الشهر الماضي.

وكانت إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، قد أعلنت خروج الأنبا ويصا مطران البلينا، من إحدى مستشفيات العزل، بعد تعافيه تمامًا وسلبية نتائج التحاليل الطبية من فيروس كورونا.

وأكد مصدر كنسي، في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن الأنبا ويصا الآن في مقره بالقاهرة، ليقضي فترة نقاهة، ثم يعود إلى إيبارشية البلينا خلال الأيام القليلة المقبلة، ليمارس خدمته بشكل طبيعي.

كان مصدر كنسي مُطلع، قال: إن الأنبا ويصا، خضع لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة، بعدما تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلو من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.

وترأس الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس، الأحد، القداس الإلهي بمناسبة عيد الرسل من كنيسة رابطة القدس بحي الظاهر وسط العاصمة القاهرة.

ويأتي ذلك القداس الأول لنيافته بعد خروجه من احدى المستشفيات بالقاهرة عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشارك مطران البلينا صلاة القداس، القس فيلوباتير والقس بولس عاطف من ضمن كهنة الإيبارشية المرافقين لنيافته خلال رحلة علاجه.

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