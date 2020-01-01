موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:51 م
يوفنتوس
يوفنتوس
أميرة فطيم
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره لاتسيو، يوم الإثنين الموافق 20 يوليو الجاري، على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الأربعة والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي:-
ستنطلق المباراة الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي:-
تُنقل المباراة على الهواء مباشرة وحصريا عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى يوفنتوس للاستعادة طريق الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ساسولوو بثلاثة أهداف لمثلهم، في الجولة الماضية، وقبلها تعادل أمام أتالانتا بهدفين مقابل هدفين، كما أنه تلقى هزيمه قاسية أمام ميلان بأربعة أهداف لهدفين.

ويحتل البيانكونيري المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، حصدعم من 33 مباراة، حقق الفوز في 24 مواجهة، وتعادل في 5 لقاءات، فيما هزم في 4 مباريات، ويفصله 7 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد لاتسيو في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 6 مباريات.

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