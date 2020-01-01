إزالة سوق للأغنام في "كرموز" بالإسكندرية (صور)
الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:51 م
محمد رجب - دينا حسن
شنت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، حملة فورية لإزالة الأغنام بشارع الرحة أمام مقابر عامود السواري بكرموز، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
وخلال الحملة تلاحظ وجود فروشات للأغنام بشارع الرحمة أمام مقابر عامود السواري والتي تسبب العديد من الأضرار من أشغال لحرم الطريق العام وانتشار للأمراض، بالإضافة إلى وجود العديد من الجنازات على مدار اليوم.
وكلفت سحر شلبي، الجهات المعنية بالحي بإزاله إشغالات الأغنام وقادت الحملة التي تم فيها إزالة ورفع كافة فروشات الأغنام والطاولات وكافة الإشغالات.
كما وجهت شركة نهضة مصر بأعمال النظافة حيث قامت الشركه بتنفيذ ما يلزم لإعادة الشارع بالشكل الذي يليق بمقابر عامود السواري ويراعي هيبة المكان.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أول أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.