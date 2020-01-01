إزالة سوق للأغنام في "كرموز" بالإسكندرية (صور)

شنت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، حملة فورية لإزالة الأغنام بشارع الرحة أمام مقابر عامود السواري بكرموز، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.





وخلال الحملة تلاحظ وجود فروشات للأغنام بشارع الرحمة أمام مقابر عامود السواري والتي تسبب العديد من الأضرار من أشغال لحرم الطريق العام وانتشار للأمراض، بالإضافة إلى وجود العديد من الجنازات على مدار اليوم.





وكلفت سحر شلبي، الجهات المعنية بالحي بإزاله إشغالات الأغنام وقادت الحملة التي تم فيها إزالة ورفع كافة فروشات الأغنام والطاولات وكافة الإشغالات.





كما وجهت شركة نهضة مصر بأعمال النظافة حيث قامت الشركه بتنفيذ ما يلزم لإعادة الشارع بالشكل الذي يليق بمقابر عامود السواري ويراعي هيبة المكان.



