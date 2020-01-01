الكشف عن تفاصيل عرض بيراميدز الخرافي لضم رمضان صبحي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:47 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض خرافي من بيراميدز لضم نجم النادى الأهلى والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي جناح الفريق والوصول لاتفاق مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي للتعاقد مع اللاعب بعدما تنتهي اعارته بنهاية الموسم .


ويطلب النادى الانجليزي رقم كبير يتخطي ال 4 مليون يورو لبيع رمضان صبحي وهو ما يرفضه النادى الأهلى ويحاول التوصل لاتفاق بتقليل المبلغ خاصة أن رمضان صبحي أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر.


وذكرت تقارير أن بيراميدز يغري رمضان صبحي بالانتقال اليه برصد 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد بعقد مدته 5 سنوات اى حصول اللاعب على مبلغ 200 مليون جنيه فى 5 سنوات حسبما أشارت تقارير صحفية.


ويذكر أن رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ونجم منتخب مصر قد أكد من قبل ان الأولوية لديه هى الاحتراف الخارجي.

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