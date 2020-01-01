محمد موسى يشيد بجهود وزارة الداخلية بشأن تدريب طلاب أكاديمة الشرطة (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أشاد الإعلامي محمد موسى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، لتوفير أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتدريب الطلاب.


وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أكاديمية الشرطة بقيادة اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة بيبذلوا جهود كبيرة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بحيث أنه بيتم إعداد الطلبة بأسلوب عصرى ومتطور، ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية، وبيتم انتقاء عناصر متميزة قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية.

وأضاف، الحقيقة كمان تجد أن اختيارات طالب الشرطة بتكون علي أسس منها الوعى والإدراك السليم لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومى بالتوفيق لكل أبنائنا المتقدمين لكلية الشرطة هذا العام.

آخر تطورات فيروس كورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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