توتنهام يجدد عقد نجم الفريق حتى 2024

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:23 م
توتنهام
توتنهام
جدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة عقد لاعب خط الوسط أوليفر سكيب، وسيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024 على الأقل.

وخاض سكيب /19 عاما/ 21 مباراة مع فريق توتنهام في كل المسابقات، كان أولها في أكتوبر 2018 .

وقال سكيب لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب في تصريحات لموقع نادي توتنهام :"إنني في هذا النادي منذ الصغر، لذلك فهو أمر رائع أن أوقع عقدا جديدا معه."

وأضاف :"أتمنى الآن أن أحقق تقدما وأحظى بالمزيد من فرص المشاركة."

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