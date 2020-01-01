الإسماعيلي يصدم الأهلي والزمالك بشأن ضم باهر المحمدي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:18 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق النادي الاسماعيلي، مصير المدافع الدولي باهر المحمدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مفاوضات الأهلي لضم الاعب في الموسم الجديد.

الاسماعيلي يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم باهر المحمدي
من جانبه تحدث سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، عن مصير قائد الفريق باهر المحمدي من الرحيل عن الدراويش، للأهلي أو الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقال سعفان في تصريحات إذاعية:" المحمدي لن يلعب في مصر لغير الإسماعيلي، لا توجد لدينا نية مطلقا في الاستغناء عنه، خاصة أنه مازال يرتبط بعقد معنا حتى عام 2023".

وأضاف مدرب حراس الدراويش:" الحالة الوحيدة التي من الممكن أن نوافق فيها على رحيله هو وجود عرضًا للاحتراف الخارجي، وقتها سننظر لمصلحة اللاعب أولا ثم مصلحة النادي ثانيا، بما يحقق الفائدة على الجميع".


الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أوضحت أن باهر المحمدي قد وقع على عقود الانتقال إلى النادي الأهلي، لمدة أربعة مواسم.

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