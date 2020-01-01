نقل سناء شافع الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلن الفنان سناء شافع عن تعرضه لوعكة صحية حيث أصيب بالتهاب رئوي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتعرض سناء شافع، إثر هذا المرض لنقله إلى المستشفى ويخضع الآن لرعاية صحية من قبل الأطباء، وسيغادر غرفته بالمستشفى فور تحسن حالته.


يذكر أن آخر أعمال سناء شافع، مشاركته في مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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