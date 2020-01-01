مصطفي عاطف يهنئ الشيخ أسامة الأزهري بعيد ميلاده

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر المنشد مصطفي عاطف،  مجموعه من الصور تجمعه بالشيخ أسامة الأزهري وذلك لتهنئته بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وعلق "عاطف"، علي الصور بالكلمات الطيبة والدعوات الجميله وقدم أرق التهنيئات قائلاً: "يوم السعد والهنا يوم ميلاد رجل من أهم وأعظم من عرفت في حياتي ويوم ميلادي أنا الحقيقي يوم صار أبي وشيخي وقدوتي وأستاذي".


وتابع" مصطفي" في تقديم الكلمات الطيبة قائلاً :"سيدي تعجز كلماتي عن وصف حبي لكم وعرفاني بقدركم ونوركم الذي سرى بداخلي .. سيدي الإمام يتم اليوم ٤٤ عام في العمر و١٤٠ عام في الانجاز والعلم والاثر الذي تركة للعام كله في كلماته ومؤلفاته ولا يزال يعطي بهمّة وصبر واجتهاد لم ارى مثيله في بشر عرفته والله.


وأنهى "عاطف" تهنيئاتة قائلاً:"سيدي وحبيبي كل عام وانتم في اتم صحة وعافية وستر وعون ومدد وسند وزيادة وسعادة وكل عام وانتم لنا نور وسند وعيد وبركة سيدي الشيخ الدكتور مصطفي الأزهري.


يذكر أن الشيخ أسامة السيد محمود محمد الأزهري هو خطيب ومحاضر أزهري ولد في الإسكندرية يوم الجمعة 18 رجب 1396 هـ - 16 يوليو 1976م . نشأ في سوهاج من صعيد مصر، وبارك والده توجهه لحفظ القرآن الكريم. لم يقتصر في تكوينه على ماتلقاه خلال دراسته الأكاديمية الرسمية الأزهرية بل طلب العلوم الشرعية وغيرها من خلال ملازمة ومرافقة أهل كل علم من المتخصصين من أكابر علماء الأزهر الشريف المعمور

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