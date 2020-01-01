الحبس لمقاول استعان بـ"كحول" لبناء 7 أبراج سكنية بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، تجديد حبس مقاول 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببناء 7 أبراج سكنية بحي المنشية والجمرك بدون ترخيص بعد الاستعانة بشخص "كحول"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود تحريات مؤكدة إلى ضباط مباحث القسم، بقيام المتهم "محمد.ع.ن"، 60 سنة، صاحب شركة الحسن للاستيراد والتصدير، ببناء عقارات مخالفة دون ترخيص والاستعانة بأحد الاشخاص "كحول" لإجراء المخالفات باسمه.





وكشفت تحريات الرائد محمد السمباوي، معاون قسم شرطة المنشية، أن المتهم قام بالاستعان بأحد الأشخاص "كحول" وقام ببناء 7 أبراج سكنية بدائرة قسمي شرطة المنشية والجمرك بدون ترخيص من الجهات الرسمية، وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبالكشف تبين أنه هارب من 11 حكما قضائيا منهم القضية قسم الجمرك إتلاف، وتحرر المحضر رقم 12299 لسنة 2020 جنح المنشية، وإحالته إلى النيابة العسكرية لتولي التحقيقات.



