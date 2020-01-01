الحبس لمقاول استعان بـ"كحول" لبناء 7 أبراج سكنية بدون ترخيص بالإسكندرية
الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:00 م
محمد رجب - دينا حسن
قررت المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، تجديد حبس مقاول 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببناء 7 أبراج سكنية بحي المنشية والجمرك بدون ترخيص بعد الاستعانة بشخص "كحول"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود تحريات مؤكدة إلى ضباط مباحث القسم، بقيام المتهم "محمد.ع.ن"، 60 سنة، صاحب شركة الحسن للاستيراد والتصدير، ببناء عقارات مخالفة دون ترخيص والاستعانة بأحد الاشخاص "كحول" لإجراء المخالفات باسمه.
وكشفت تحريات الرائد محمد السمباوي، معاون قسم شرطة المنشية، أن المتهم قام بالاستعان بأحد الأشخاص "كحول" وقام ببناء 7 أبراج سكنية بدائرة قسمي شرطة المنشية والجمرك بدون ترخيص من الجهات الرسمية، وتم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبالكشف تبين أنه هارب من 11 حكما قضائيا منهم القضية قسم الجمرك إتلاف، وتحرر المحضر رقم 12299 لسنة 2020 جنح المنشية، وإحالته إلى النيابة العسكرية لتولي التحقيقات.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر متحدث الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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