موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ريال مدريد ونظيره مانشستر سيتي، والتي مقرر إقامتها يوم 7 أغسطس القادم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.









وسيقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.









وتحمل المباراة طابعاً ثأرياً، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض الهزيمه التي تلقاها على أرضه أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.









وسيدخل الملكي المباراة بمعنويات مرتفعه بعدما توج بلقب الدوري الإسباني الممتاز، معززاً رقمه القياسي بفوزه بالبطولة للمرة الـ34 في تاريخه.









ومن المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة البرتغالية، ابتداءً من دور ربع النهائي، بنظام المباراة الواحدة بدلاً من مباراتين الذهاب والإياب، على ملعبي النور، معقل فريق بنفيكا والذي سيستضيف النهائي، و"خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتينج لشبونة.









وستقام لقاءات ثمن نهائي الأبطال يومي السابع والثامن من شهر أغسطس، فيما ستلعب مباريات دور ربع النهائي في أربع أيام بدءً من يوم 12 وحتى 15 من ذات الشهر، ثم ستقلم لقاءات دور نصف النهائي يومي 18 و19 من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي يوم 23 من نفس الشهر.