موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:53 م
ريال مدريد ومانشستر سيتي
ريال مدريد ومانشستر سيتي
أميرة فطيم
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ريال مدريد ونظيره مانشستر سيتي، والتي مقرر إقامتها يوم 7 أغسطس القادم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.


وسيقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.


وتحمل المباراة طابعاً ثأرياً، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض الهزيمه التي تلقاها على أرضه أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.


وسيدخل الملكي المباراة بمعنويات مرتفعه بعدما توج بلقب الدوري الإسباني الممتاز، معززاً رقمه القياسي بفوزه بالبطولة للمرة الـ34 في تاريخه.


ومن المقرر أن تقام مباريات دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة البرتغالية، ابتداءً من دور ربع النهائي، بنظام المباراة الواحدة بدلاً من مباراتين الذهاب والإياب، على ملعبي النور، معقل فريق بنفيكا والذي سيستضيف النهائي، و"خوسيه الفالادي" معقل فريق سبورتينج لشبونة.


وستقام لقاءات ثمن نهائي الأبطال يومي السابع والثامن من شهر أغسطس، فيما ستلعب مباريات دور ربع النهائي في أربع أيام بدءً من يوم 12 وحتى 15 من ذات الشهر، ثم ستقلم لقاءات دور نصف النهائي يومي 18 و19 من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي يوم 23 من نفس الشهر.

أخبار تهمك

الزمالك يوجه صدمة قوية إلى حازم إمام

منذ نصف ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فايلر يضع الشرط الوحيد لعودة أزارو وهذا النجم سيكون كبش الفداء

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

منذ أقل من ساعتين

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ نصف ساعة

ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا؟

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

01:50 م

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

12:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام