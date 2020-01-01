الكويت: استئناف صلاة الجمعة بعد أشهر من إغلاق المساجد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
وكالات


بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق، قررت الكويت فتح أبواب مساجدها أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة منذ قرار إغلاق المساجد في منتصف مارس الماضي، وذلك في قرابة ألف مسجد في البلاد.

وفتحت المساجد أبوابها للمصلين ظهر الجمعة وفقا لشروط صحية لتجنب نقل عدوى الإصابة بفيروس كرونا، ومن بينها ارتداء الكمامات والقفازات، والمحافظة على التباعد بين المصلين، وإحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصل.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت في 13 مارس الماضي إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسمحت السلطات الكويتية باستئناف إقامة الصلوات الخمس في مئات المساجد في البلاد في العاشر من يونيو الماضي باستثناء صلاة الجمعة.

وصدرت فتوى في الكويت تجيز للمصلين الصلاة خارج المساجد، في حال لم يتوفر متسع للصلاة داخلها، إن لم يشكل ذاك مشقة على المصلين.

وأشارت الفتوى إلى أنه في حال تعذر على المصلين الصلاة خارج المسجد، بسبب الحرارة الشديدة أو أسباب أخرى، يسقط فرض الصلاة في المسجد، ويمكن للأشخاص أداء الصلاة في بيوتهم.

وسجلت الكويت 57 ألفا و668 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عد الوفياء بسبب الوباء 402 أشخاص.

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