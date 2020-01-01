مدرب أستون فيلا: الفريق سيقاتل من أجل البقاء في البريميرليج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:47 م
مدرب أستون فيلا
مدرب أستون فيلا
صرح مدرب أستون فيلا دين سميث، والمحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبي منتخب مصر، إن لاعبي فريقه سيقاتلون بكل قوة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز كما رشح الفريق للفوز في أخر جولتين من الموسم من أجل تعزيز فرصته في البقاء بين الكبار.

وبدا أن فيلا مقبل على تحقيق فوز مهم على أرض إيفرتون يوم الخميس لكن آماله سرعان ما تبددت عندما أحرز ثيو والكوت هدف التعادل 1-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يبقى أستون فيلا في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 31 نقطة مثل بورنموث الذي يسبقه ويتفوق عليه بفارق الأهداف. وتتبقى لأستون فيلا مباراتان في مواجهة أرسنال ووست هام يونايتد.

وقال سميث للصحفيين :"أعرف أننا لم نخسر معركة البقاء بعد. أرى العزم والرغبة في القتال في عيون اللاعبين. منذ فرض الإغلاق وأنا دوما لم أغير موقفي بالنسبة لما نقدمه من أداء".

وأضاف سميث :"أداؤنا الدفاعي كان جيدا وكنا نستحق عددا أكبر من الانتصارات.. ربما ثلاثة أو أربعة انتصارات على الأقل. لكن للأسف تراجعنا قليلا في الثلث الأخير".

وفاز فيلا في ثماني مباريات فقط رغم انفاقه ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني (188.54 مليون دولار) لتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الحالي لكن سميث لم يفقد الأمل بعد.

وأردف قائلا :"هناك الكثير من اللاعبين الذين يقدمون أداء جيدا وهذا يمنحك الأمل في المضي قدما وتحقيق الفوز في أخر مباراتين".

سميث: أستون فيلا سيقاتل من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي

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