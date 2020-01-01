حسم الأمر.. الكشف عن موقف الأهلي النهائي من صفقة المايسترو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن موقف النادي الأهلي، من ضم الجناح الأوروجواياني جاستون سيرينو، لاعب نادي ماميلودي صن داونز، خلال الميركاتو الصيفي.


وكانت تقارير صحفية قد تناولت مفوضات الأهلي مع اللاعب، وسط مغالاة مسؤولي صن داونز، للتخلي عنه.


وقال شوبي في تصريحات إذاعية: "الأهلي أغلق صفحة جاستون سيرينو، ولن يتفاوض لضم اللاعب".


وتابع: "الأهلي في طريقه لحسم صفقة أحد النجوم الشباب في الفترة المقبلة، والأهلي لم يدخل في أي منافسة لضم مدافع".


وحول موقف صالح جمعة، استطرد: "فايلر يعامل صالح جمعة مثل أي لاعب في الفريق، والعلاقات بنهما ليست جديدة وليست سيئة".


وأتم شوبير: "الأهلي يكثف مفاوضات ضم رمضان صبحي، واللاعب لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".

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