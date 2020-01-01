شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث الإعلامي أحمد شوبير مذيع قناة أون تايم سبورتس عن قضية التحقيق مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، بشأن بلاغات محمود الخطيب رئيس الأهلي..


شوبير: مرتضى لن يخضع للتحقيق

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي، محمود الخطيب.


وكشف شوبير خلال تصريحاته الإذاعية عبر أون سبورت:"مصدر في مجلس الشعب أكد أنه لن يتم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، ولذلك لن يحقق معه في بلاغات الأهلي".


أزمة فايلر وصالح جمعة

وفي سياق آخر تحدث شوبير عن علاقة فايلر مع صالح جمعة بعد عودته من سويسرا قائلا: "ليست سيئة وليست جيدة، فايلر يتعامل مع صالح مثل أي لاعب داخل الفريق".


وعن صفقات الأهلي علق شوبير: "الأهلي يتجه للتعاقد مع لاعب شاب سيكون إضافة للفريق الأول في المستقبل".


وأتم شوبير: "لا يوجد أي مفاوضات مع أي مدافع حاليا، ولم يتفاوض النادي أيضا مع الأوروجواياني سيرينو (لاعب صن داونز)".

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