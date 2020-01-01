انتعاش طلب الصين على المنتجات النفطية بالربع الثاني

أفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع في الربع الثاني إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.

وقالت الإدارة الوطنية للطاقة اليوم، الجمعة، إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 فإنه "في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية".

وتخفف الصين منذ أبريل بشكل تدريجي القيود على السفر داخل البلاد، واستأنفت الإنتاج الصناعي وزادت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فور تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا.

وقال وانغ لينينج كبير المحللين لدى مركز الأبحاث التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في وقت سابق "استهلاك الديزل بدأ يشهد نموا على أساس سنوي منذ أبريل نيسان والبنزين منذ يونيو حزيران. من المتوقع استمرار تعافي طلب الوقود في النصف الثاني من العام الجاري".