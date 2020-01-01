موعد عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه سيتم السماح لمشجعي كرة القدم بالعودة إلى الملاعب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

وقال جونسون، في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية، أنه ينبغي السماح لمشجعي كرة القدم بالعودة إلى الملاعب، لكن بعد عدد من التجارب.

 

وحدد جونسون شهر أكتوبر المقبل، موعدا لفتح المدرجات أمام الجماهير من جديد.

 

وكان الدوري الإنجليزي عاد للحياة دون جماهير عقب أزمة فيروس كورونا المستجد، كما لا يسمح سوى بتواجد 300 لاعب وموظف وعامل أثناء إقامة المباريات.

 

وأشار جونسون إلى أن الاختبارات التجريبية لعودة الجماهير ستبدأ في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.

 

وأوضحت الصحيفة أن عودة الجماهير تعني توقف بث المباريات في إنجلترا بشكل مجاني.

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