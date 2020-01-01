تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:25 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي خلاف
تبحث إدارة الزمالك، تمديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة للاعب مع القلعة البيضاء.

تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

من جانبه تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعي إدارة القلعة البيضاء، لتجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الفريق الكروي الأول بالنادي.

وأكد ميدو، عبر برنامجه "أوضة اللبس" أن هناك محاولات كبيرة من الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي، لافتا إلي أن مسئولي الزمالك يستغلون تواجد وكيله فى مصر لإنهاء تجديد عقد "ساسي".

وتابع ميدو، فرجاني ساسي يريد الاستمرار فى الزمالك ، ولكن لو تلقى عرضا من الدوريات العربية أكبر ماديا فسيرحل عن الفريق الكروي الأول.

واختتم ميدو، تصريحاته، قائلا إن الأولوية لـ فرجاني ساسي البقاء فى الزمالك، ويسعى إلى أن يجدد لصالح الأبيض، من دون تخفيض فى راتبه الذي يحصل عليه، وقدره مليون ونصف دولار سنويا.

وشددت المصادر على أن رينيه فايلر مدير فني عنيد للغاية ولا يمكن أن يسمح لأحد بالتدخل في عمله مهما كان.

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