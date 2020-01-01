"زيدان" ثامن مدريدي.. تعرف على المدربين المُتوجين بلقب الدوري الإسباني "مرتين" عبر التاريخ

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:22 م
زيدان
زيدان
علاء خليف
حقق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية في مسيرته التدريبية، بعدما قاد الفريق الملكي لحصد لقب البطولة هذا الموسم، عقب فوزه على فريق فياريال 2/1 في لقاء الجولة 37 من الليجا.

سجل ثنائية ريال مدريد في مرمي فياريال الفرنسي كريم بنزيما بالدقيقتين 29، 77 "ركلة جزاء"، وجاء هدف الضيوف عن طريق فيسنتي إيبورا بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

فوز ريال مدريد على فياريال رفع رصيده إلي 86 نقطة ليتربع على قمة ترتيب الدوري الاسباني منفردًا، بفارق 7 نقاط كاملة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل جولة واحدة على انتهاء الليجا، ليتوج الملكي بلقب البطولة للمرة 34 في تاريخه.

الفرنسي زين الدين زيدان سبق وتوج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2016 / 2017 خلال ولايته التدريبية الأولي مع الملكي، وعاد مجددًا ليحصد لقب البطولة المحلية بالموسم الحالي.

وانضم "زيدان" لقائمة المدربين الذين توجوا بلقب الدوري الإسباني مرتين أو أكثر عبر تاريخ البطولة وأصبح المدرب رقم 23 الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الليجا الإسبانية كما بات المدرب الثامن لريال مدريد الذي ينضم لهذه القائمة.

كما أصبح "زيدان" أول مدرب فرنسي في التاريخ يتوج بلقب الدوري الإسباني "مرتين".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير المدربين الفائزين بلقب الدوري الإسباني "مرتين" أو أكثر عبر تاريخ البطولة:-

1- ميجيل مينوز (اسبانيا): 9 ألقاب مع ريال مدريد
2- يوهان كرويف (هولندا): 4 ألقاب مع برشلونة
3- هيلينيو هيريرا (الأرجنتين): 4 ألقاب (2 مع أتليتكو مدريد – 2 مع برشلونة)
4-   فيرديناند داوتشيك (التشيك): 3 ألقاب (2 برشلونة – 1 أتليتك بلباو)
5- بيب جوارديولا (إسبانيا): 3 ألقاب مع برشلونة
6- لويس مولوني (إسبانيا): 3 ألقاب مع ريال مدريد
7- ليو بيهاكر (هولندا): 3 ألقاب مع ريال مدريد
8- خوسيه فيالونجا (اسبانيا): لقبين مع ريال مدريد 
9- ميلان ميانيتش (يوغسلافيا): لقبين مع ريال مدريد
10- إنريكي فيرنانديز (أورجواي): لقبين مع برشلونة
11- فريد بنتلاند (إنجلترا): لقبين مع أتليتك بلباو
12- ريكاردو زامورا(إسبانيا): لقبين مع أتليتكو مدريد
13- ألبرتو أومريتكسيا (إسبانيا): لقبين مع ريال سوسيداد
14- رامون إينسيناس (إسبانيا): لقبين (1 فالنسيا – 1 إشبيلية)
15- خافيير كليمنتي (إسبانيا): لقبين مع أتليتك بلباو
16- لويس فان جال (هولندا): لقبين مع برشلونة
17- فرانك ريكارد (هولندا): لقبين مع برشلونة
18- رافائيل بينيتيز (إسبانيا): لقبين مع فالنسيا
19- فابيو كابيلو (إيطاليا): لقبين مع ريال مدريد
20- ديل بوسكي (إسبانيا): لقبين مع ريال مدريد
21- لويس إنريكي (إسبانيا): لقبين مع برشلونة
22- ارنستو فالفيردي (إسبانيا): لقبين مع برشلونة
23- زين الدين زيدان (فرنسا): لقبين مع ريال مدريد

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