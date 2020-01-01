ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
وكالات

بين تتويج ريال مدريد بلقب الليجا للمرة الـ 34 في تاريخه، وغضب ليونيل ميسي قائد برشلونة، من أداء الفريق، تنوعت عناوين أغلفة الصحافة الرياضية الإسبانية، الصادرة اليوم الجمعة.

 

واحتلت صورة لاعبي ريال مدريد وهم يحتفلون بلقب الليجا، غلاف جريدة ماركا التي كتبت "لقب لا ينسى".

 

وأضافت "ريال مدريد يفوز بليجا الكورونا. حصد لقبه الـ 34 عن جدارة. بنزيما يمنح الفريق اللقب بهدفين ويزاحم ميسي على لقب البيتشيتشي بفارق هدفين".

 

وتابعت "زيدان: الفوز بالليجا أمر مذهل".

 

ومع عنوان جانبي، نشرت الصحيفة صورة لميسي في حالة استياء عقب الهزيمة أمام أوساسونا، مع تصريحه "مستوانا لن يشفع لنا في التشامبيونزليج، والآن رأينا أنه فشل حتى في مساعدتنا بالليجا.. إذا ما واصلنا الأداء بهذا الشكل سنخسر أمام نابولي".

 

أما صحيفة موندو ديبورتيفو، خصصت الجزء الأصغر من غلافها لفوز ريال مدريد، بنشر صورة للاعبين وهم يحملون زيدان مع عنوان "ريال مدريد البطل".

 

وأضافت "الميرنجي يفوز مجددًا بفضل ركلة جزاء جديدة مثيرة للجدل ويتوج بلقبه الـ 34 في الليجا والثالث في آخر 12 عاما".

 

أما الجزء الأكبر من الغلاف، كان من نصيب ميسي مع عنوان "ميسي ينفجر"، مرفقا بصورة له وهو ينظر للأرض عقب الهزيمة، ومقتطفات من تصريحاته.

 

وبالمثل فعلت صحيفة سبورت، لكن مع تخصيص مساحة أقل لفوز الريال بنشر صورة راموس وهو يقبل الكأس مع عنوان "ريال مدريد.. بطل الفار".

 

المساحة الأكبر خصصتها الصحيفة لصورة لميسي بعنوان من تصريحاته "مستوانا لن يشفع لنا".

 

وكتبت "البارسا ينهي موسما حزينا في الليجا بخسارة أمام أوساسونا الذي لعب منقوصًا بـ 10 لاعبين".

 

وأضافت تصريحًا لميسي جاء فيه "من الطبيعي أن ينفد صبر الجمهور لأننا لا نقدم له شيئا".

 

ونشرت الصحيفة تصريح كيكي سيتين، الذي قال فيه "أتمنى أن أكون مدرب البارسا في التشامبيونزليج".

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