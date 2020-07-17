احتل ‫ترتيب الدورى الاسبانى‬‎ مؤشر بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 17/7/2020 في مصر، حيث يتابع عشاق الكرة، أخر أخبار الدوري الإسباني "الليجا"، وفيما يلي نقدم لكم ترتيب الدورى الاسبانى‬‎ بعد تتويج ريال مدريد بلقب "الليجا".

تفاصيل ريال مدريد ضد فياريال

استطاع فريق ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد غياب عن قلعة الملكي منذ عام 2017 الماضي أخر مرة فاز بها.





وحصل ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل رسمي عقب فوزه اليوم الخميس 16 يوليو على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف وهزيمة غريمه التقليدي صاحب وصافة الدوري نادي برشلونة مع أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب مباريات الأمس:





1- ريال مدريد، 86 نقطة.





2- برشلونة، 79 نقطة.





3- أتلتيكو مدريد، 69 نقطة.





4- إشبيلية، 67 نقطة.





5- فياريال، 57 نقطة.





6- ريال سوسيداد، 55نقطة.





7- خيتافي، 54 نقطة.





8- فانسيا، 53 نقطة.





9- غرناطة، 53نقطة.





10- أتلتيك بلباو، 51 نقطة.





11- أوساسونا، 51 نقطة.





12- ليفانتي، 46 نقطة.





13- إيبار، 42 نقطة.





14- ريال بيتيس، 41 نقطة.





15- ديبورتيفو ألافيس، 39 نقطة.





16- بلد الوليد ، 39 نقطة.





17- سيلتا فيجو، 36 نقطة.





18- ليجانيس، 35 نقطة.





19- ريال مايوركا، 32 نقطة.





20- إسبانيول، 24 نقطة.



