مفاجأة.. فايلر يضع الشرط الوحيد لعودة أزارو وهذا النجم سيكون كبش الفداء

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:16 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي خلاف
تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

شرط فايلر لعودة أزارو
حدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شرط عودة المغربى وليد أزارو المعار لصفوف الاتفاق السعودى، وهو رحيل جيرالدو، وعدم التعاقد مع جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغوالى، الذى دخل الأهلى فى مفاوضات رسمية معه، ولكن هناك بعض العراقيل التى يضعها رئيس مازيمبى فى الصفقة.

ويرى المدير الفنى للنادى الأهلى أن وليد أزارو أفضل فى النواحي الفنية والتهديفية من الأنجولى جيرالدو، لذا وضع ذلك الشرط لعودة المهاجم المغربى.

الجدير بالذكر أن الأهلي حسم أولى صفقات الموسم الكروي الجديد، بضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم.

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