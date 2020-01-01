عرض شخصين على النيابة العسكرية لتعديهما على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة للتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة.





وأسفرت الحملة، عن تنفيذ قرار إزالة رقم ٩ ٢٠١٤ الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن سور من البلوك الأبيض ومبنى بسقف خرسانة مسلحة وأعمدة وحوائط حاملة بالكيلو ٥.٣٨ قبلي طريق إسكندرية - مطروح وعرض المخالف على النيابة العسكرية.





كما أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة رقم ٩ ٢٠١٢ الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن سور من البلوك الابيض و مبنى بسقف خرسانة مسلحة وأعمدة وحوائط حاملة بالكيلو ٥.٣٨ قبلى طريق إسكندرية - مطروح الساحلى وعرض المخالف على النيابة العسكرية.





وجاء ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة القول الأمنى تنفبذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة واحكام السيطرة على المخالفين.





ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر متحدث الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.



