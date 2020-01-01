فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:13 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
تخطط إدارة الكرة بنادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الموسم الكروي الجديد.

بيراميدز يتحرك لضم أحمد الشيخ من الأهلي
تحدثت مصادر صحفية عن طلب مسؤولي بيراميدز التعاقد مع أحمد الشيخ من الأهلي عن طريق أحد الوكلاء بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضحت المصادر أن أحمد الشيخ ينتظر قرار السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي سواء بالرحيل أو الاستمرار رفقة الشياطين الحمر.

وينتهي عقد أحمد الشيخ ينتهي مع النادي الأهلي في يونيو 2021 وترغب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء باستمراره وتمديد عقده بعد أدائه الجيد مع الفريق هذا الموسم.

وأتمت المصادر أن المدرب السويسري رينيه فايلر لا يمانع رحيل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب في الأسابيع الماضية لمدة 5 سنوات.

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