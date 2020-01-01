أول رد من المستشار القانوني للإنجيلية على المطران حنا بشأن ضم الكنيسة الأسقفية للطائفة

علق المستشار يوسف طلعت الشحات المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على رد المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الكنيسة إلى الطائفة الإنجيلية.





وقال: إننا نرى في العموم عدم ملائمة استخدام بعض المصطلحات والمرادفات اللغوية في الرد او التعقيب على حدث ما وخاصة احكام القضاء مثل ( لن نكون تابعين )، مؤكدًا أن هذه التعبيرات تحمل مرادفات من تحدى لأحكام القضاء والتي هي عنوان للحقيقة وقد تعلمنا دائما عدم جواز التعقيب علي احكام القضاء او إمكانية قبولها ورفضها وتحديها بالطبع.





وأوضح " الشحات" في تصريحات خاصة الي بوابة الفجر، أن مضمون الرد علي حكم المحكمة الإدارية، فقد اوضحنا سابقًا عدة مرات بان الكنيسة الأسقفية منذ عام 1940 هي التي طلبت الانضمام للطائفة الانجيلية، مؤكدًا أن الطائفة الانجيلية لم تسعى الى ضم الكنيسة الأسقفية مطلقًا، وهذا كله واضح ومثبت بموجب الخطابات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت من رؤساء الكنيسة الأسقفية المتعاقبين على رئاستها منذ وجودها في مصر حتى تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة.





وأكد المستشار القانوني لرئيس الطائفة الانجيلية بمصر، لا يمكن لأى شخص أن ينكر على رؤساء الكنيسة الأسقفية الاولين حرصهم على مصلحة الكنيسة الأسقفية وعلمهم أيضًا لطبيعة تكوين الكنيسة الأسقفية وانها تتبع كنائس أخرى في أي مكان ام لا، والا ما كانوا تقدموا بهذا الطلب للانضمام الى الطائفة الانجيلية، متسائلًا: فهل جميعهم كانوا مخطئين ولا يعلموا بطبيعة تكوين ونشأة الكنيسة الأسقفية ويتم تصويب خطأهم الان بعد مرور اكثر من 65 عاما؟





وقال يوسف طلعت محامي الطائفة الانجيلية، إن الادعاء بانه يوجد فارق بين كنيسة دولية وطائفة محلية فهو امر غير دقيق بالمرة للأسباب التالية:





- الطائفة الانجيلية يتبعها عدد 18 مذهب انجيلي من ضمنهم بالطبع الكنيسة الأسقفية، وقد اوضحنا سابقا بوجود عدد من هذه المذاهب الانجيلية التي لها علاقة روحية واتحاد في بعض المعتقدات والطقوس مع كنائس عالمية موجودة في كثير من الدول حول العالم، بل وان هذه المذاهب تتعدى وتتخطى عدد اتباعها وعدد كنائسها في مصر ما لدى الكنيسة الأسقفية بأضعاف.

-الفاضل المطران منير حنا نفسه في عدد من التصريحات واللقاءات المسجلة ومنهم فيديو باسم (هيكل الكنيسة الأسقفية) https:youtu.beO8QhoGwcOyQ منشور على صفحة الكنيسة قد افاد بوضوح بان الكنيسة الأسقفية في مصر هي كنيسة مصرية وطنية وليست تابعه لأى كنيسة خارجية وانما هي جزء من شركة الكنائس الأسقفية على مستوى العالم أي يجمعها روابط تاريخية بين الكنائس الأسقفية على مستوى العالم وان رئيس أساقفة كانتربري ليس له اى سلطة إدارية او روحيه على الكنيسة في مصر وانما سلطته هي بحكم موقعه التاريخي فقط.

- بشأن ما ذكر بان فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب - شيخ الازهر وقداسة البابا تواضروس الثاني يعرفان حقيقة الامر واصدروا تصريحات عند تدشين كنيسة الإسكندرية، فهذا التصريح فيه اقحام لرموز وطنية وقيادات دينية في امر قانوني وشأن داخلي بالطائفة الانجيلية وغير مفهوم الغرض من الزج بأسمائهم في مثل هذا الامر وكنا نتمنى عدم الزج بأسمائهم لما فيه حرج لهذه القيادات الحكيمة والواعية والتي هي بالفعل تعلم جيدا حقيقة الامر، كما اننا نتساءل هل مجرد التهنئة وتبادل المجاملات اصبح بمثابة دليل قطعي على الاعتراف بانفصال الكنيسة الأسقفية ويتم الاستناد اليه والتعلل به وانها صادرة عن معرفة بحقيقة الامر، اما احكام القضاء النهائية التي صدرت في هذا الشأن فهي غير ملزمة وانها صدرت على غير معرفة بحقيقة الامر؟

- أخيرا نود الإجابة على سؤال قد يطرح من البعض وهو... هل تصر الطائفة الانجيلية على ضم الكنيسة الأسقفية.. ولماد؟

- جاوبنا على جزء من هذا السؤال في مقدمة هذا البيان وهو ان الطائفة الانجيلية لم تسعي هي منذ البداية الى طلب ضم الكنيسة الأسقفية بل العكس تماما هو ما حدث، منذ عام 1940 وحتى الان ونتيجة لتبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الانجيلية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية التي ترتب عليها مراكز قانونية عدة لأصحابها مثل (رسامة قسوس تابعين للكنيسة الأسقفية من خلال الطائفة الانجيلية – قيام الطائفة الانجيلية بالتصديق على عقود زواج واعلانات شرعية خاصة بالمسيحيين من اتباع الكنيسة الأسقفية – اعتماد كنائس واعتماد شراء أصول وغيرة – اعتماد فتح حسابات بنكية....) كل هذه الإجراءات تمت عن طريق الطائفة الإنجيلية منذ انضمام الكنيسة الأسقفية وحتى الان واي عبث بطبيعة علاقة الكنيسة الأسقفية وانضمامها للطائفة الانجيلية سيترتب عليه خلل في الأوضاع القانونية والاسرية والكنسية أيضا.