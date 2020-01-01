غدًا.. الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أمريكية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مادة "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة الأمريكية; وذلك اعتبارا من غد السبت.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم- أن معدل رسوم مكافحة الإغراق لبعض الشركات الأمريكية ستكون عند 4ر254%، فيما ستكون للبعض الآخر 4ر267%.

وكانت وزارة التجارة الصينية أطلقت في يوليو العام الماضي تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة.

وتتكون مادة "إن- بروبانول" بشكل طبيعي بكميات صغيرة خلال عمليات التخمير، وتستخدم كمذيب في صناعة الأدوية، وبشكل أساسي للراتنجات واسترات السيليلوز.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ أقل من ساعتين

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 21 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

منذ ساعة و 11 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 13 ساعة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يقترب من تحقيق رقم أسطوري مع ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

12:25 م

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام