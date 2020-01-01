مرشح المملكة للتجارة العالمية: إصلاح المنظمة أمر حتمي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي

أكد المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، أن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً.

وشدد "التويجري" في حديثه أمام المجلس العمومي للمنظمة، على أنه يجب أن لا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر، وأتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، ودور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، والمؤتمر الوزاري القادم لابد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية.

وقال: "العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، والنظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام، وهناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية".

وأفاد مرشح المملكة لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، بأن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، وبأن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن تكون على رأس أولويات المدير العام القادم، وأن من المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية.

وتطرق التويجري، إلى التجارة الإلكترونية، واصفا إياها بأنها ملف حيوي لابد من طرحه على مسار أسرع، موضحا أن للمنظمة دورا مهما في ذلك.

ويدخل التويجري المنافسة لشغل منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.

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