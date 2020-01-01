الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الساعات الأخيرة القليلة الماضية تحذيرا شديدا إلى مجلس إدارة النادي الأحمر بشأن أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وشهدت الفترة الماضية خلافات قوية بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب للعديد من الأسباب المختلفة لتصبح حديث كل وسائل الإعلام داخل مصر.





وحذر الخطيب أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء من التعليق على أي شئ بخصوص أزمة النادي مع مرتضى منصور عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو كتابة أي شئ عبر حسابتهم الشخصية.





كما حذر محمود الخطيب أعضاء مجلس الإدارة أيضا من الظهور في وسائل الإعلام الفترة المقبلة بأي شكل من الأشكاال والتحدث عن الأزمة.





وتقدم محمود الخطيب خلال الساعات القليلة الماضية بالعديد من البلاغات ضد مرتضى منصور ونادي الزمالك وقناة النادي إلى النائب العام ليقوم رئيس الأبيض هو الأخر بتقديم بلاغات ضد النادي الأهلي ورئيسه.