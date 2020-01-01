وزير الزراعة يشيد بأداء أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال الفترة الأخيرة لاسيما في ظل أزمة كورونا، وجاء ذلك في خطاب موجه إلى الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة.





وأوضح، أن هذه الجهود أثمرت عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبار مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كما أثمرت جهود الهيئة عن مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وإعلان خلو مصر ولأول مرة من مرض الحمى القلاعية وأيضا قيام الهيئة بتطهير أكثر من 155 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.





كما أشاد القصير أيضا بجهود الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات.





ويأتي ذلك بمناسبة الجهود المعلنة عن الإنجازات التي حققها قطاع التفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2020 حيث تمكنوا من ضبط 1084 طن من اللحوم والاسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادامي.





ووجه وزير الزراعة لهم بالشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة فى الحفاظ على حياة المواطن المصرى خاصة وأنهم يعملون تحت ظروف صعبة تشهدها مصر والعالم كله، والمتعلقة بفيروس كورونا.





وأكد على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى، والتي تبدأ بسلامة الغذاء وخاصة ذات الأصل الحيواني.





وطالب القصير جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الاضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمى حفاظا على حياة المواطن المصري.



