ننشر ملخص وأهداف المباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني "الليجا"





تصدرت مباراة برشلونة ضد أوساسونا مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020، حيث خسر فريق برشلونة لقب بطولة الدوري الممتاز بدع خسارته أمام ضيفه أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الجارى 2019/2020، ليهدى الفريق الكتالونى اللقب رسميًا لغريمه التقليدي ريال مدريد الذى فاز في نفس التوقيت على فياريال بهدفين مقابل هدف.





أحرز خوسيه أرناييز هدف التقدم لصالح أوساسونا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة عن طريق تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس الألمانى تير شتيجن بعد كرة عرضية.





وأدرك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 62 من زمن المباراة عن طريق ركلة حرة مباشرة، قبل أن ينجح روبيرتو توريس فى تسجيل هدف الفوز لصالح أوساسونا فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.





وأكمل أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه إنريك جاييجو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 من زمن المباراة.





وخاض برشلونة مواجهة أوساسونا بالتشكيل التالى:





حراسة المرمى: تير شتيجن / خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جونيور فيربو / خط الوسط: سيرجى روبرتو - راكيتيتش - ريكى بويج / خط الهجوم: برايثوايت - فاتى – ميسى.





وافتقد برشلونة فى مباراته أمام أوساسونا لخدمات الثنائى أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلى للإصابة.





واحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدى ريال مدريد المتصدر برصيد 86 نقطة ليتوج الفريق الملكى رسميا باللقب رقم 34 في تاريخه، فيما يأتي أوساسونا في المركز الحادى عشر برصيد 51 نقطة.



