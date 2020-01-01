نانسي صلاح تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم "ساعة شيطان"

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تواصل الفنانة الشابة نانسي صلاح، تصوير مشاهدها في فيلم "ساعة شيطان" مع الفنان باسم سمرة.



وتحدثت نانسي صلاح، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أوضحت خلاله أنها تُجسد دور فتاة مسكينة تُدعى "رُمانة"، تعيش في الشارع بعد هروبها من الملجأ وتقوم ببيع المناديل في الإشارات، وهي شخصية جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، لافتة إلى سعادتها الكبيرة بالمشاركة مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين في ذلك الفيلم.



وأشارت نانسي، إلى أنها يتبقى لها يومًا واحدًا لكي تنتهي من تصوير مشاهدتها، مُتمنية أن تنال شخصيتها والفيلم على إعجاب الجمهور.





فيلم "ساعة شيطان"، يشارك في بطولته باسم سمرة، محمد عز. مصطفى أبو سريع، أحمد سلطان، مي القاضي، منة بدر تيسير، تأليف د. أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت، والفيلم يدور في إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس ممثل في تطبيق إلكتروني حيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.