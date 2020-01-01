عسيري ينضم للنصر رسميا ويرحل عن أهلي جدة

أنضم النجم عبد الفتاح عسيري إلى صفوف نادي النصر السعودي اليوم الجمعة ، قادما من الأهلي، بعقد يستمر ثلاثة أعوام.





ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم، صور التوقيع مع عسيري.





وقال النصر :"وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت عقدا رسميا مع نجم المنتخب السعودي الكابتن عبد الفتاح عسيري بعقد يمتد لثلاث سنوات."





وأضاف :"جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر الأستاذ عبد الرحمن الحلافي."





ومن ناحيته، علق صفوان السويكت قائلا عبر تويتر :"حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري فمرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين."