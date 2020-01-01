ضبط عاطلين أطلق أحدهما أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بالدقهلية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية مطلوب ضبطهما في عدد من القضايا قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية وإصابة أحد أفرادها.

وأثناء مرور قوة من مركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية، حال مشاهدتهما لأفراد القوة مما أدى إلى إصابة أحدهم، وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق البحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية - مطلوب ضبطهما فى عدد من القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما إعترفا بالأحكام الصادرة ضدهما، وقرر أحدهما بقيامه بإطلاق عيارًا من فرد خرطوش تجاه القوة خشية ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة. 

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط عاطلين حوادث الفجر اطلاق نار

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زيدان يقترب من تحقيق رقم أسطوري مع ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 13 ساعة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ أقل من ساعتين

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحكام قضائية وتجار مخدرات وأسلحة.. حصيلة حملة الأمن العام

تنفيذ 71983 حكما قضائيا متنوعا خلال حملات أمنية مكبرة

خلال 24 ساعة.. ضبط 40 قطعة سلاح و123 قضية مخدرات وتنفيذ 55099 حكمًا قضائيًا

خلال 24 ساعة.. ضبط 210 قطعة سلاح بحوزة 192 متهمًا

في أيام حظر التجوال.. سقوط ديلر العمرانية بـ"كوكتيل مخدرات"

خلال 24 ساعة.. ضبط 172 سلاح ناري وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

12:25 م

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

12:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام