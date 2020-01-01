ضبط عاطلين أطلق أحدهما أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بالدقهلية

نجحت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية مطلوب ضبطهما في عدد من القضايا قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية وإصابة أحد أفرادها.





وأثناء مرور قوة من مركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية، حال مشاهدتهما لأفراد القوة مما أدى إلى إصابة أحدهم، وفرا هاربين.





وتم تشكيل فريق البحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية - مطلوب ضبطهما فى عدد من القضايا.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما إعترفا بالأحكام الصادرة ضدهما، وقرر أحدهما بقيامه بإطلاق عيارًا من فرد خرطوش تجاه القوة خشية ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.





وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.





تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.





ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.





وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.





واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:



