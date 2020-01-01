اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

خرج ليونيل ميسي قائد برشلونة، بتصريحات نارية عقب الخسارة أمام أوساسونا 2-1، في ليلة تتويج ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني.

وقال ميسي في تصريحاته عقب سقوط البارسا أمام أوساسونا: "لم نكن نتوقع أن نخرج بهذه الطريقة، لكن مباراة اليوم تلخص حال الفريق هذا الموسم، نحن فريق ضعيف، لقد خسرنا العديد من النقاط حيث لم يكن علينا فعلها، ولم نكن متوازنين طوال الموسم".

وتابع ميسي:"ريال مدريد فعل كل شيء ويستحق ذلك، بعد فترة التوقف لم يخسروا أي مباراة، بينما خسرنا نحن العديد من النقاط التي لم يكن يتعين علينا أن نخسرها، وعلينا القيام بالنقد الذاتي، واذا واصل برشلونة بهذه الطريقة سيكون من الصعب الفوز بدوري أبطال أوروبا، ها نحن خسرنا الليجا، ونحن بحاجة إلى القليل من الهدوء والتفكير في دوري أبطال أوروبا".

ويعد ميسي، من أكثر اللاعبين المعروف عنهم الهدوء سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر، رغم الانتقادات التي يتعرض لها.

ولكن سرعان مايظهر الوجه الأخر لميسي عندما يفقد صوابه ويخرج عن شعوره بعد فترات طويلة من الهدوء والصمت التام مهما كانت المصاعب والأزمات.

ونستعرض هنا في التقرير التالي أبرز المواقف التي خرج فيها ميسي عن شعوره.





لا يفقه شيئاً في كرة القدم.. صدام جديد مع مسئولي برشلونة

هاجم ميسي خلال فترة إصابته في ديسمبر 2013 خافيير فاوس نائب رئيس برشلونة للشؤون المالية قائلا:"هذا الرجل لا يفقه شيئاً في كرة القدم".

وجاء هجوم ميسي نظراً لتصريحات فاوس بعدم الدخول في مفاوضات للتجديد مع اللاعب، وهو ما نفاه الأرجنتيني بعدم رغبته من الأساس للدخول في مفاوضات للتوقيع على عقد جديد.

إيقاف دولي لمدة 3 أشهر

تعرض ميسي للإيقاف لمدة 3 أشهر بالإضافة لغرامة قدرها 50 ألف دولار من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الصيف الماضي، على خلفية هجومه العنيف على الاتحاد بعد بطولة كوبا أميركا.

وكان ميسي قد أثار الجدل بعد خروج بلاده من كوبا أمريكا على يد البرازيل في نصف نهائي البطولة، حيث اتهم الاتحاد بالفساد وقال نصاً:"لقد رتبت الأمور لفوز البرازيل بالكأس".

أزمة أبيدال

كسر ميسي صمته خلال أزمته مع الفرنسي أبيدال السكرتير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ووجه له رسائل نارية لتدخل إدارة البارسا على الفور لإيقاف الازمة.

مقاطعة الإعلام الأرجنتيني

قرر ميسي مقاطعة الإعلام الأرجنتيني، وذلك عقب مباراة راقصي التانجو أمام كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي سجل خلالها هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين، وأعلن ميسي عقب اللقاء مقاطعة لاعبي الأرجنتين جميع وسائل الإعلام المحلية، بسبب ما يتلقاه الفريق من إهانات واتهامات مستمرة خلال هذه الفترة.

واقعة كافاني

خرج ميسي عن وقاره في مباراة ودية بين الأرجنتين وأوروجواي في نوفمبر 2019، عندما دخل في مشادة كلامية مع إدينسون كافاني مهاجم باريس ومنتخب أوروجواي.

واشتعلت المشاجرة خلال المباراة، ليتجه كافاني نحو ميسي ويقول له: هل تريد القتال؟ وكان رد ميسي قاطعا: أينما تريد.

ميسي يسب قائد ليفربول

خرج ميسي مرة أخرى عن شعوره خلال مباراة برشلونة وليفربول، وقام البرغوث الأرجنتيني بسب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، عندما تواجه الثنائي بدوري أبطال أوروبا في مايو 2019 على ملعب كامب نو.

وكشف ميلنر عن كلمات ميسي الذي وجهها له بعد التحامه العنيف ضد الأرجنتيني بالمباراة، حيث قال:"وجه لي السباب أكثر من مرة في نفق الملعب بين الشوطين بل وصفني بالحمار باللغة الإسبانية".

ميسي يتورط ويسب الحكم

تورط ميسي بسب حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي في مارس 2017، بعد قيامه بسب مساعد الحكم في تصفيات كأس العالم، ليتعرض لعقوبة قوية ويحرم من المشاركة مع التانجو في 4 مباريات.

اعتزال دولي

اتخذ ميسي قرارا باعتزال اللعب الدولي بعد إهدار ركلة ترجيح أمام تشيلي بنهائي كوبا أميركا في 2016، لتخسر بلاده رابع نهائي بطولة كبرى في تسع سنوات.

ميسي قال بعد الهزيمة:"الأمر ليس مكتوباً لي، انتهى مشواري مع الفريق الوطني، لقد ما بذلك كل ما بوسعي ومن الصعب جداً ألا تكون البطل"، ولكنه تراجع بعد ذلك عن قراره.