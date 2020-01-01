اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:25 م
ميسي
ميسي
حسن موسى

 

خرج ليونيل ميسي قائد برشلونة، بتصريحات نارية عقب الخسارة أمام أوساسونا 2-1، في ليلة تتويج ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني.

 

وقال ميسي في تصريحاته عقب سقوط البارسا أمام أوساسونا: "لم نكن نتوقع أن نخرج بهذه الطريقة، لكن مباراة اليوم تلخص حال الفريق هذا الموسم، نحن فريق ضعيف، لقد خسرنا العديد من النقاط حيث لم يكن علينا فعلها، ولم نكن متوازنين طوال الموسم".

 

وتابع ميسي:"ريال مدريد فعل كل شيء ويستحق ذلك، بعد فترة التوقف لم يخسروا أي مباراة، بينما خسرنا نحن العديد من النقاط التي لم يكن يتعين علينا أن نخسرها، وعلينا القيام بالنقد الذاتي، واذا واصل برشلونة بهذه الطريقة سيكون من الصعب الفوز بدوري أبطال أوروبا، ها نحن خسرنا الليجا، ونحن بحاجة إلى القليل من الهدوء والتفكير في دوري أبطال أوروبا".

 

ويعد ميسي، من أكثر اللاعبين المعروف عنهم الهدوء سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر، رغم الانتقادات التي يتعرض لها.

 

ولكن سرعان مايظهر الوجه الأخر لميسي عندما يفقد صوابه ويخرج عن شعوره بعد فترات طويلة من الهدوء والصمت التام مهما كانت المصاعب والأزمات.

 

ونستعرض هنا في التقرير التالي أبرز المواقف التي خرج فيها ميسي عن شعوره.


لا يفقه شيئاً في كرة القدم.. صدام جديد مع مسئولي برشلونة

هاجم ميسي خلال فترة إصابته في ديسمبر 2013 خافيير فاوس نائب رئيس برشلونة للشؤون المالية قائلا:"هذا الرجل لا يفقه شيئاً في كرة القدم".

 

وجاء هجوم ميسي نظراً لتصريحات فاوس بعدم الدخول في مفاوضات للتجديد مع اللاعب، وهو ما نفاه الأرجنتيني بعدم رغبته من الأساس للدخول في مفاوضات للتوقيع على عقد جديد.

 بوابة الفجر: ميسي يطلق تصريحات نارية ضد إدارة برشلونة بسبب فالفيردي

إيقاف دولي لمدة 3 أشهر

تعرض ميسي للإيقاف لمدة 3 أشهر بالإضافة لغرامة قدرها 50 ألف دولار من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الصيف الماضي، على خلفية هجومه العنيف على الاتحاد بعد بطولة كوبا أميركا.

 

وكان ميسي قد أثار الجدل بعد خروج بلاده من كوبا أمريكا على يد البرازيل في نصف نهائي البطولة، حيث اتهم الاتحاد بالفساد وقال نصاً:"لقد رتبت الأمور لفوز البرازيل بالكأس".

 بوابة الفجر: رسميا.. فيفا يعاقب ليونيل ميسي بالإيقاف والغرامة

أزمة أبيدال

كسر ميسي صمته خلال أزمته مع الفرنسي أبيدال السكرتير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ووجه له رسائل نارية لتدخل إدارة البارسا على الفور لإيقاف الازمة.

 بوابة الفجر: التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت ...

مقاطعة الإعلام الأرجنتيني

قرر ميسي مقاطعة الإعلام الأرجنتيني، وذلك عقب مباراة راقصي التانجو أمام كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي سجل خلالها هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين، وأعلن ميسي عقب اللقاء مقاطعة لاعبي الأرجنتين جميع وسائل الإعلام المحلية، بسبب ما يتلقاه الفريق من إهانات واتهامات مستمرة خلال هذه الفترة.

 بوابة الفجر: ليونيل ميسي يرد على اعتزاله اللعب مع الأرجنتين

واقعة كافاني

خرج ميسي عن وقاره في مباراة ودية بين الأرجنتين وأوروجواي في نوفمبر 2019، عندما دخل في مشادة كلامية مع إدينسون كافاني مهاجم باريس ومنتخب أوروجواي.

 

واشتعلت المشاجرة خلال المباراة، ليتجه كافاني نحو ميسي ويقول له: هل تريد القتال؟ وكان رد ميسي قاطعا: أينما تريد.

 بوابة الفجر: عاجل.. شجار بالأيدي بين ميسي وكافاني في مباراة ...

ميسي يسب قائد ليفربول

خرج ميسي مرة أخرى عن شعوره خلال مباراة برشلونة وليفربول، وقام البرغوث الأرجنتيني بسب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، عندما تواجه الثنائي بدوري أبطال أوروبا في مايو 2019 على ملعب كامب نو.

 

وكشف ميلنر عن كلمات ميسي الذي وجهها له بعد التحامه العنيف ضد الأرجنتيني بالمباراة، حيث قال:"وجه لي السباب أكثر من مرة في نفق الملعب بين الشوطين بل وصفني بالحمار باللغة الإسبانية".

 بوابة الفجر: ميسي لنجم ليفربول: أنت حمار

ميسي يتورط ويسب الحكم

تورط ميسي بسب حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي في مارس 2017، بعد قيامه بسب مساعد الحكم في تصفيات كأس العالم، ليتعرض لعقوبة قوية ويحرم من المشاركة مع التانجو في 4 مباريات.

 بوابة الفجر: شكوك حول مشاركة ميسي مع الأرجنتين أمام الأوروجواي

اعتزال دولي

اتخذ ميسي قرارا باعتزال اللعب الدولي بعد إهدار ركلة ترجيح أمام تشيلي بنهائي كوبا أميركا في 2016، لتخسر بلاده رابع نهائي بطولة كبرى في تسع سنوات.

 

ميسي قال بعد الهزيمة:"الأمر ليس مكتوباً لي، انتهى مشواري مع الفريق الوطني، لقد ما بذلك كل ما بوسعي ومن الصعب جداً ألا تكون البطل"، ولكنه تراجع بعد ذلك عن قراره.  

بوابة الفجر: شاهد.. بكاء ليونيل ميسي بحرقة في نهائي كوبا أمريكا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي بوابة الفجر برشلونة الفجر الأرجنتين أخبار ميسي

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ أقل من ساعة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 17 ساعة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يقترب من تحقيق رقم أسطوري مع ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"ميسي" يرفض المخاطرة مع الأرجنتين

ميسي يزف نبأ سارا للأرجنتين قبل كوبا أمريكا

موعد الظهور الأول لـ"ميسي" مع المنتخب

ليونيل ميسي يقاوم الانهيار

ليونيل ميسي يرد على اعتزاله اللعب مع الأرجنتين

رسميًا.. تعليق ناري من ميسي على اعتزال اللعب الدولي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

11:23 ص

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

11:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام