4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

ساعة بعد الآخرى يشهد سد النهضة مستجدات بشأن هذا الملف في ظل محاولات المجتمع الدولي والأفريقي أن يقف أمام التعنت الأثيوبي الذي أدى إلى تعثر المفاوضات خلال الأيام الأخيرة لإصرار أديس أبابا على عدم إقرار مرضي لكافة الدول.





وانتهت مفاوضات سد النهضة بعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين القاهرة والسودان وأديس أبابا، بشأن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، واتفق وزراء ري الدول الثلاث على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لعقد القمة الأفريقية المصغرة.





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المستجدات التي طرأت على ملف سد النهضة خلال الساعات القليلة الماضية:





- الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لملف سد النهضة، كشف أن هناك سبب سياسي وراء تعثر مفاوضات سد النهضة خاصة وأن المفاوضات كانت تشهد اتفاقا ثم يتبعه إنسحاب غير مبرر معتبرا أن ذلك يرجع لسبب سياسي وليس فني.





- الأمم المتحدة مصر والسودان وإثيوبيا إلى عدم إضاعة الفرص المتبقية لحل الخلافات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى أهمية اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل لاتفاق على أساس تبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل.





- مجلس الأمن الدولى أعلن إمكانية عقد جلسة جديدة حول السد، حيث قال السفير الألمانى، كريستوف هويسجن، الذى تترأس بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجارى، استعداد المجلس للنظر مجددًا فى الخلاف حول السد الإثيوبى حال طلب الأعضاء إثارة الموضوع، معربًا عن أمله أن تثمرالجهود التى يبذلها الاتحاد الإفريقى بين الدول الثلاث إلى نتائج إيجابية.





- وفي مفاجأة، كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن الأرض التي بني عليها سد النهضة تعود لمملكة مصر والسودان، فهي كانت أراضي سودانية تبع مملكة مصر والسودان، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا الأمر.



