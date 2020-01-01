موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:26 م
تشيلسي ضد ليفربول
تشيلسي ضد ليفربول
عبد القادر عرابي
يستعد فريق ليفربول الإنجليزي للمواجهة القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه غريمه تشيلسي، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة على ملعب ستامفورد بريدج، في العاصمة لندن.


ويدخل ليفربول، المتوج باللقب، المباراة دون أي طموحات، بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي منذ عدة أسابيع.


على الجانب الآخر، يقاتل تسيلسي على جبهتين، حيث يتوجب عليه الفوز، لمواصلة المنافسة على المركز الرابع، كما سيواجه مانشستر يونايتد قبل المباراة في الدور نصف النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي.


ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء المقبل 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 20 ساعة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 11 ساعة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يقترب من تحقيق رقم أسطوري مع ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يغلق ملف المحمدي نهائيًا واللاعب يتوجه للخليج

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

11:23 ص

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

11:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام