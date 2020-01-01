موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال

طوى نادي برشلونة الإسباني صفحة بطولة الدوري، بعد أن خسر اللقب بالأمس لمصلحة ريال مدريد، بعد خسارته أمام أوساسونا، وفوز ريال مدريد ضد خيتافي.









ولم يتبق أمام برشلونة، سوى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه نابولي في إياب دور الـ16.

وحدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق، موعد إقامة مباريات البطولة، بالإضافة إلى قرعة الأدوار النهائية.









وسيلتقي برشلونة أمام نابولي يوم السبت 8 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءا. بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.









وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في شهر فبراير بملعب "سان باولو" وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وسيواجه الفائز بمجموع المباراتين، الفائز من لقاء بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، في دور الـ8 في مدينة لشبونة.



