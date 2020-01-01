مازيراتى تكشف النقاب رسميًا عن أول سيارة كهربائية في تاريخها Maserati Ghibli Hybrid 2021





كشفت أخيرًا شركة مازيراتى الإيطالية، النقاب عن أول سيارة كهربائية في تاريخها، مازيراتي جيبلي 2021 هايبرد فيس ليفت "Maserati Ghibli Hybrid 2021"، وذلك بعد حملة تشويقية طويلة، لتخطوا الشركة الإيطالية أولى خطواتها في عالم السيارات الكهربائية.





تعمل سيارة Maserati Ghibli Hybrid 2021 السيدان الفاخرة بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بشاحن كهربائي ومولد 48 فولت، وبطارية مثبتة فى الخلف، ينتج قوة 330 حصان.









مواصفات سيارة Maserati Ghibli Hybrid 2021





- محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر يتميز بشاحن كهربائي ، مولد 48 فولت ، وبطارية مثبتة في الخلف ، ينتج 330 حصان عند 5750 دورة في الدقيقة و 450 نيوتن متر (332 رطل قدم) من عزم الدوران من 4000 دورة في الدقيقة.





- قوة تسارع Maserati Ghibli Hybrid 2021 من 0 : 62 ميل في الساعة (100 كم / ساعة) في 5.7 ثانية ويتفوق عند 158 ميل في الساعة (255 كم / ساعة).





- ناقل حركة أوتوماتيكي ZF ثماني السرعات، يرسل الطاقة إلى المحور الخلفي.









سيارة Maserati Ghibli Hybrid 2021 من الداخل





تأتي مازيراتي جيبلي 2021 من الداخل بمقاعد فاخرة مطرزة وعليها شعار مازيراتي المميز وباللون الازرق.





تغييرات إضافية داخل المقصورة حيث تستخدم جيبلي 2021 نظام معلومات وترفيه مجدد يعمل على Android Automotive وهو برنامج يوفر تجربة مستخدم مبتكرة قابلة للتخصيص تماما لتفضيلات السائق الشخصية ، ومع ارتفاع حجم شاشة HD من 8.4 إلى 10.1 بوصة. يوجد الآن مجموعة أدوات رقمية بالكامل تحل محل المقاييس التناظرية في المدرسة القديمة .









سعر سيارة Maserati Ghibli Hybrid 2021





لم تكشف الشركة بعد عن أسعار سيارة مازيراتي جيبلي 2021 الجديدة.



