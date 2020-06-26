كما توقعت "الفجر".. أسعار الذهب المحلي تبدأ التراجع اليوم الجمعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:32 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
تراجعت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 17-7-2020 في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات كما توقعت بوابة الفجر، ويأتى الهبوط بعد يومين من الارتفاع بعد أن صعد لمستوي تاريخى بدعم من تخطي سعر الأوقية عالميًا مستوي الـ 1800 دولار، مع استعداد للمزيد من التراجع بعد الهبوط الحاد فى البورصة العالمية، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:


اسعار الذهب الان في مصر 


سعر الذهب عيار 18 :  686.55 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 :  801 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :  915.42 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6408 جنيه



أسعار الذهب العالمي 

استقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار يوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1798 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب“.

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.

وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 822.07 دولار.

وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 19.03 دولار لكنها تتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.


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