الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم 20 يوليو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن موعد مبدئي جديد لإطلاق "مسبار الأمل"، الذي يعد أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ، بعد تأجيل بسبب الظروف الجوية.

وكتب مركز محمد بن راشد للفضاء على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات".

وأضاف: "علما أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعا لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في اليابان".

وكان من المقرر أن ينطلق "مسبار الأمل" في رحلته من جزيرة تانيغاشيما اليابانية في 15 يوليو، لكنه تأجل بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية في الجزيرة مركز إطلاق المسبار.

وأعلن عن موعد ثان هو، الجمعة، لكن الأحوال الجوية ظلت على حالها، مما أدى إلى تأجيل جديد.

وبإطلاق "مسبار الأمل"، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في مدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ويعد "مسبار الأمل" أول مسبار يدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.

وسيجتاز المسبار مسافة 493 مليون كيلومتر يستمد خلالها الطاقة من ألواح شمسية، ويحدد موقعه واتجاهاته عبر جهاز تعقب النجوم.

ويتولى قيادة التجهيزات والاختبارات فريق عمل "مسبار الأمل" المكون من كوادر إماراتية شابة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعلميين لـمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاما على إعلان الاتحاد عام 1971.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محامي "محمد رمضان" على حكم حبس موكله عامًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

زيدان يقترب من تحقيق رقم أسطوري مع ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

تراجع مفاجئ.. الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يغلق ملف المحمدي نهائيًا واللاعب يتوجه للخليج

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

11:23 ص

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

11:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام