الأوقاف: مقبلون على أفضل أيام العام

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد الكيلاني، مدير المساجد الحكومية بالأوقاف، إن كل أعمال الخير مستحبة في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فهى أفضل أيام على مدار العام، موضحا أن الرسول الكريم أخبرنا أن أعظم الأيام هو يوم النحر وهو التقرب إلى الله بالأضحية.

وأشار "الكيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن تمام الدين كان يوم عرفة، موضحا أن استقبال هذه الأيام يجب أن يكون بالعزم الصادق، والنية الأكيدة في التوبة والرجوع إلى الله، لنبدأ بداية جديدة مع الله في هذه الأيام المباركة.

وأضاف مدير المساجد الحكومية بالأوقاف، أن من أعظم وأكبر الخسائر أن يخسر الإنسان مواسم الخير والطاعة والعبادة، فالخاسر هو من لم يحسن اغتنام هذه الأيام.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم التعاقد على شراء مجموعة من الأبقار تذبح بمجازر وزارة التموين، ويتم نقلها جميع محافظات الجمهورية، للتوزيع على القرى الأكثر فقرًا.

جاء ذلك في إطار توقيع وزيرَي الأوقاف والتموين، الثلاثاء الماضي، بروتوكول تعاون لتوزيع 700 طن لحوم أضاحي على الأُسر الفقيرة، في عيد الأضحى المبارك.

وأطلقت وزارة الأوقاف، منذ أربع سنوات، مشروع صكوك الأضاحي؛ لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي، واستفاد من المشروع أكثر من مليوني أسرة.

ويعد الصك عقد شراء للأضحية، ونوعًا من أنواع الوكالة، الجائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.

ومن أبرز المعلومات حول صكوك الأضحية:

1- شراء الصكوك يكون بشكل رسمي كليًّا؛ حيث يكون من خلال مديريات الأوقاف، أو الحسابات البنكية في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبريد المصري، وماكينات فوري، والبنك الزراعي المصري، وتحصل على إيصال رسمي بما دفعت، وهو ما يضمن عدم التلاعب أو السطو على أموال المساهمين بالمشروع.

2 - المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه جميع المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.

3 - يهدف المشروع للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوى الجمهورية وتوصيل اللحوم إليهم، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأَولى بالرعاية بوزارة التضامن، حيث يتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أية شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.

4- قيمة صك الأضحية تذهب بالكامل من صاحبها إلى مستحقيها دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية، وحتي مكافآت التوزيع التي تنفقها الأوقاف تكون من صندوق البر التابع للوزارة، ولا يتم إنفاق أي أموال من المشروع على المصاريف الدعائية أو الإدارية، وهو ما يميز المشروع بشكل كبير.

5- سعر صك الأضحية الواحد يقدر بـ1800 جنيه، وهو أرخص سعر يتم تقديمه عادة من بين جميع الجمعيات الخيرية التي تعمل في ذات المجال.

6- يتم شراء أجود رءوس الماشية، وذلك عبر مختصين من وزارة التموين المصرية، وذلك لتقديم أفضل لحوم.

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