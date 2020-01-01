الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

فجر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، مفاجأة بشأن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي، في برنامجه المذاع على قناة النهار، أول أمس الأربعاء، مؤكدا أنه عاد بدون علم السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق وهو ما جعله غاضبا.





ونوه ميدو إلى أن القرار جاء بقرار من الخطيب بعدما اعتقد أن فايلر ربما لا يعود إلى القاهرة ولن يجدد عقده.





هذا ما نفاه مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية، مشيرًا إلى أن قرار إعادة صالح جمعة للتدريبات الجماعية، جاء بتعليمات من المدير الفني السويسري رينيه فايلر.





وعلق المصدر على ذلك القرار قائلا، "هذا الحديث لا يستحق الرد، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يتدخل في إعادة صالح، والقرار نابع من فايلر".





وأكد أن القرار جاء بالتنسيق بين فايلر ومعاونيه في القاهرة، خلال إجازته بسويسرا، واستقر الرأي على منح اللاعب فرصة للمشاركة في التدريبات الجماعية، لذلك هو يتواجد مع باقي زملائه بشكل طبيعي.





جدير بالذكر أن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يلعب أي مباراة طوال فترة تولي رينيه فايلر المهمة التدريبية للقلعة الحمراء.